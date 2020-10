Chiara Ferragni ha mostrato ai fan la prima ecografia in 3D della sua secondogenita e ha fatto il pieno di like.

Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati via social mentre commossi assistevano all’ecografia in 3D della loro bambina, in arrivo a marzo. La coppia ha annunciato che si tratterà di una femmina ma non ha dato anticipazioni sul nome scelto.

Chiara Ferragni: l’ecografia della figlia

Commossi ed entusiasti Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato ai fan l’ecografia in 3D della figlia, attesa per i prossimi mesi. La coppia è più felice che mai e in tanti sui fan hanno notato una certa somiglianza tra l’ecografia della bambina e quella del fratello maggiore, Leone, la cui gravidanza è stata largamente raccontata dai genitori via social. Come il fratello anche la piccola è attesa per marzo, ma per il momento né Fedez né Chiara Ferragni hanno dato anticipazioni riguardanti il nome da loro scelto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 22 Ott 2020 alle ore 10:41 PDT

La coppia aveva svelato di essere in attesa per la seconda volta con un tenero post via social in cui si vedeva il piccolo Leone tenere in mano un’ecografia della sorellina.

Chiara Ferragni aveva espresso il desiderio che fosse femmina, e a quanto pare è stata accontentata. In tanti sui social hanno fatto gli auguri alla coppia, sorpresi dal loro lieto annuncio. A differenza del fratello è probabile che la bambina nasca in Italia visto che, come ha riferito Chiara Ferragni, a causa dell’emergenza Coronavirus sarebbe più difficile viaggiare e spostarsi.