Daniele Pompili ha confessato i suoi sentimenti per Lucia Bramieri smentendo le accuse circolate su di loro nei giorni scorsi.

Daniele Pompili ha confermato la sua liaison con l’ex concorrente del Grande Fratello Lucia Bramieri. I due sono stati vittime degli haters sui social e a quanto pare Floriana Secondi sarebbe tornata a farsi viva col suo ex.

Daniele Pompili e Lucia Bramieri insieme

Daniele Pompili e Lucia Bramieri stanno insieme, e per la prima volta l’attore e influencer ha smentito le notizie circolate sui social confermando che la frequentazione sarebbe vera eccome. Pompili ha affermato che la differenza d’età tra lui e Lucia non lo spaventerebbe, e ha aggiunto che al momento sarebbe molto attratto dalla donna (che ha 25 anni più di lui). “In Lucia ho visto una donna forte e sensibile allo stesso tempo.

È pure molto bella e questo mix mi ha davvero affascinato. Lei ha un passato importante, ha avuto le sue scottature, ma mi piace il modo con cui affronta la vita”, ha dichiarato Pompili, che avrebbe incontrato la Bramieri per la prima volta a un party organizzato da Wanda Fisher (con la quale gli era stato attribuito un flirt).

Da quando lui e Lucia Bramieri hanno ufficializzato la liaison Floriana Secondi – a detta di Pompili – sarebbe tornata a mostrargli la sua gelosia: “Era presente anche Lucia, che è rimasta basita.

Mi ha scritto: “Adesso mi hai rimpiazzata con Lucia””, ha affermato a proposito dei messaggi ricevuti dalla Secondi. In molti hanno attaccato lui e Lucia Bramieri affermando che la liaison non fosse vera, ma Pompili ha categoricamente smentito le accuse circolate dei social (dove veniva paragonato a Iconize) affermando che al momento starebbe “corteggiando” l’ex gieffina. “Reputano il mio rapporto con Lucia falso come il pugno che Iconize si è procurato da solo con un surgelato.

Io non l’accetto”, ha dichiarato in merito alla questione.