Tommaso e Pierpaolo hanno regalato momenti di vera ilarità nella Casa del Gf Vip 5 con le imitazioni di Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis

Nella Casa del Grande Fratello Vip non sono tutte liti e strategie. Nelle scorse ore, ad esempio, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi si sono lanciati in nuove esilaranti imitazioni che hanno fatto scompisciare non solo i loro compagni di avventura, ma anche i tanti fan sui social.

ELISABETTA CANALIS E BELEN RODRIGUEZ STO LACRIMANDO PIER E TOMMASO NON SMETTETE MAI💀#GFVIP pic.twitter.com/HR3EhTEHza — Sofia (@esseofi) October 22, 2020

Nello specifico, i due gieffini hanno vestito i panni di due note quanto splendide showgirl nostrane, ovverosia Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis. L’ex volto di Riccanza e l’ex velino di Striscia La Notizia hanno così simulato la popolare discesa dalle scale delle due donne all’Ariston durante il Festival di Sanremo del 2011, quando furono entrambe protagoniste della kermesse insieme a Gianni Morandi.

Nel contempo, anche in casa sono sorti i primi dubbi sulla genuinità di Francesco Oppini nel suo rapporto di amicizia con Zorzi.