GF Vip, Adua Del Vesco chiede un test di gravidanza: è incinta?

Adua Del Vesco è incinta? Al GF Vip la concorrente è stata intercettata mentre confidava all’amica Dayane di sospettare una gravidanza. L’attrice avrebbe richiesto alla produzione di sottoporsi a un test.

L’attrice ha affermato di avere il dubbio di essere incinta e ha confessato a Dayane Mello che lei e il fidanzato Julian Condor avrebbero avuto rapporti prima del suo ingresso al reality show e che adesso lei avrebbe un ritardo. La notizia ha iniziato rapidamente a circolare sui social, dove i fan sono in trepidante attesa di sapere quale sarà il risultato del test. Tommaso Zorzi, appresa la novità, ha mostrato il suo stupore agli altri concorrenti visto che già a Pechino Express la sua allora compagna d’avventura Paola Caruso aveva scoperto di essere incinta proprio durante la realizzazione dello show.

“Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”, ha ironizzato il concorrente ricordando l’episodio. Confidandosi con l’amica Dayane, Adua Del Vesco ha confessato di “sentirsi incinta” e l’attrice ha concordato con lei che avrebbe dovuto sottoporsi al più presto a un test di gravidanza. Quale sarà il risultato? Al momento Julian Condor, fidanzato dell’attrice, non si è espresso sui social riguardo alla vicenda ma i fan sono impazienti di saperne di più.

Dopo il coming out di Garko questo potrebbe essere l’ennesimo colpo di scena a vedere protagonista Adua Del Vesco.