La notizia sta già suscitando molto clamore: chi sono le due giornaliste del TG5 pronte a entrare nella Casa del Gf Vip?

Due noti volti del TG5 potrebbero presto entrare nella movimentata Casa del Grande Fratello Vip. Si tratta per la precisione di due giornaliste del noto telegiornale di casa Mediaset che starebbero pensando di varcare l’ambita porta rossa. Alfonso Signorini aveva del resto già provato a convincere Cesara Buonamici senza successo.

Chi potrebbe ora rimpiazzarla?

Due giornaliste al Gf Vip?

Sia la produzione del reality sia lo stesso padrone di casa sembrano dunque più che mai intenzionati a coinvolgere dei volti nuovi direttamente dal mondo dell’informazione. Nei giorni scorsi hanno già iniziato a circolari diversi nomi, anche se in realtà non si sa neppure se siano solo rumors oppure qualcosa di effettivamente concreto. Quel che conta è che i telespettatori e i tanti fan del programma iniziano ad apparire molto curiosi in merito a tale eventualità.

Visualizza questo post su Instagram Buon week end! #staytuned #weekend #sunnyday #nevergiveup @tg5_mediaset Un post condiviso da SimonaBranchetti (@simona.branchetti) in data: 19 Set 2020 alle ore 12:56 PDT

Suscitando abbastanza scalpore tra gli ambienti giornalistici e televisivi, le identità emerse delle probabili concorrenti sarebbero quelle di Simona Branchetti e Costanza Calabrese. Le due giornaliste hanno peraltro ammesso di aver pensato alla possibilità di fare il loro ingresso nell’ambito dell’intrattenimento. Le vedremo pertanto alle prese con le veementi giornate e nottate del Gf Vip? A questo punto non resta che attendere i nuovi sviluppi, considerando anche le new entry previste per le prossime settimane.

È dunque probabile che proprio una o entrambe le donne possano davvero fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia.