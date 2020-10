Chiacchierando con Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta è venuta a conoscenza di Grindr: la reazione sconcertata della gieffina

Nel corso di una chiacchierata come tante, Tommaso Zorzi ha raccontato alla compagna Maria Teresa Ruta di una delle sue ultime frequentazioni. La storia si concluse per l’influencer nel peggiore dei modi, visto che scoprì il tradimento del suo ex grazie a Grindr.

“Il giorno dopo era su Grindr… a Milano!”, ha specificato il giovane alle presentatrice, che è rimasta alquanto perplessa dalle sue parole.

MORTO 🤣🤣🤣

La faccia della Ruta alla fine quando Tommaso le spiega Grindr#GFVIP pic.twitter.com/vlHgKgu7gg — • 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒂𝒓𝒅𝒐 • (@Rich_Peru) October 22, 2020

Maria Teresa Ruta ha quindi candidamente ammesso di non conoscere l’esistenza del popolare social network basato sulla geolocalizzazione.

“Perché, qualcuno apre la chat e vede le foto? Nel senso, come un elenco a distanza? […]”. A quel punto Tommaso è entrato più nel dettaglio, precisando: “Sì, diciamo che scorri le foto in ordine di distanza. Uno ad esempio sta a cento metri da te, tu gli scrivi, lui ti dice di sì, allora lo raggiungi a casa sua e sco**te, funziona così”.

Tommaso Zorzi parla per la prima volta di Grindr a Maria Teresa Ruta, ecco la sua reazione 😂#GFVIP #GrandeFratelloVip https://t.co/DT1pjuy96r — TuttoTV (@tuttopuntotv) October 22, 2020

Inutile dire come sui social i fan del programma si siano scatenati nel commentare le espressioni della conduttrice 60enne dopo tale scoperta. Anche la regia del Grande Fratello Vip ha del resto preferito cambiare inquadratura all’istante…