L’amicizia tra Francesco e Tommaso è reale? I sospetti sul fatto che il figlio di Alba Parietti stia attuando una strategia al Gf Vip

Al Grande Fratello Vip 5 è evidente a tutti la grande amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Dopo la lite per via di uno scherzo, i due si sono chiariti arrivando addirittura a riappacificarsi serenamente in diretta. Tuttavia i telespettatori, sempre molto attenti a quello che viene fatto e detto nella Casa di Cinecittà, si sono accorti di alcune dichiarazioni da parte del figlio di Alba Parietti.

Nel dettaglio, parlando con il gruppo arancione, Francesco avrebbe messo in evidenza una vera e propria strategia nei confronti del giovane influencer milanese. Stando alle sue parole, sarebbe infatti andato nella squadra di Zorzi solo per appiattire la diatriba scoppiata tra le due fazioni della Casa. Voleva così dimostrare che non esistono divisioni, ma soprattutto che non ci sono “branchi”, così come definiti da Guenda Goria.

Peraltro grazie al bellissimo rapporto d’amicizia con Tommaso, Oppini sarebbe anche finito tra i preferiti del pubblico. A dimostrare tutto ciò, proprio in queste ore sta girando un video su Twitter dove sono stati montati i momenti che dimostrerebbero la presunta tattica di Francesco: