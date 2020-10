Patrizia De Blanck ha svelato di avere un orologio nascosto nella casa del Grande Fratello Vip.

Al Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck ha infranto il regolamento portando un orologio di nascosto nella casa del reality show. La produzione lo avrebbe scoperto grazie a uno scherzo fatto a Pierpaolo Pretelli.

Patrizia De Blanck: l’orologio nascosto

Un trucchetto della produzione del GF Vip sarebbe riuscito a svelare che Patrizia De Blanck ha portato un orologio nella casa (fatto vietato ai concorrenti del reality show). Di solito i concorrenti sono abituati a controllare l’orologio del forno per sapere che ore sono, ma la produzione ha fatto credere a Pierpaolo Pretelli (in confessionale) che quella segnata dal forno fosse l’ora sbagliata (di circa 2 ore). “Ma quindi oggi abbiamo pranzato alle 5? Allora tutti i giorni abbiamo fatto le cose in ritardo? Eppura non mi sembrano le 2 di notte, è assurdo, ma ci conviene andare subito a dormire”, ha chiesto Adua Del Vesco incredula.

La contessa, credendo di essere nel giusto, ha portato Enock in camera da letto per dimostrargli che invece l’ora segnata sul forno fosse quella corretta e così ha svelato di avere un orologio nascosto in valigia. L’ora segnata dai due orologi era effettivamente la stessa, ma ai concorrenti del Grande Fratello Vip è vietato portare orologi in casa e pertanto la contessa ha commessa una violazione. La produzione prenderà provvedimenti contro di lei?