GF Vip, le facce di Antonella Elia mentre parla Matilde Brandi

Nel corso della dodicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto a Matilde Brandi di entrare nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Matilde Brandi e le facce di Antonella Elia

Durante il confronto con l’influencer la ballerina ha dichiarato: “Lo dicevo in senso ironico, l’avete preso con cattiveria.

Si può essere leader anche stando indietro. Non mi far passare per quella che…Hai detto tante parolacce brutte. Non sai quello che c’è fuori. Io devo salvaguardare due bambine minorenni, ho il web contro. Se vogliamo fare lo scontro facciamolo io e te. Non andiamo d’accordo, non ti sto simpatica e l’hai detto in modo non carino. Ho detto solo che puoi essere protagonista anche non stando sempre al centro dell’attenzione.

Ti ho detto solo di lasciare spazio anche agli altri. Non mi mettere in bocca cose che non ho detto”. Tommaso Zorzi ha quindi replicato: “Quando è uscita, Matilde ha detto che avrebbe offerto a Maria Teresa un aperitivo. Giuro che l’ha detto. A Guenda aveva detto che è una ragazza d’oro. Mi sono arrabbiato per quello che ha detto agli altri, non per quello che ha detto a me”.

Per quanto riguarda Stefania Orlando, invece, quest’ultima, incontrando la Brandi, ha affermato: “Mi hai sempre detto che ho preferito giocare piuttosto che essere tua amica. Io ho fatto il mio percorso, sei tu che ti sei messa in competizione con Tommaso. Mi hai sempre detto di scegliere liberamente perché è un gioco”.

Inevitabile un incontro con Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. “Maria Teresa mi ha detto che sono coerente, è giusto.

Sono sempre stata coerente. Secondo me lei segue un copione, secondo me lo fa anche nella vita. non ho detto una cosa così brutta”. È intervenuta anche Guenda, che a sua volta ha affermato: “Non mi ritrovo nel ruolo di ‘figlia di’, ci sono rimasta molto male. Matilde, tu sei una mamma e hai due figlie stupende. Un giorno, quando le tue figlie saranno grandi, ti renderai conto di cosa vuol dire. Sono orgogliosa di essere la figlia di Maria Teresa Ruta. Però sono anche una professionista nel campo del teatro e della musica, lavoro in un campo un po’ più d’élite”. Maria Teresa Rutam rivolgendosi alla Brandi, ha quindi aggiunto: “La differenza tra me e te è che io conosco tante cose delle tue figlie, tu nulla su mia figlia perché non mi hai mai chiesto niente”.

Confronti, quelli di Matilde Brandi con gli inquilini della casa più spiata d’Italia, che hanno indubbiamente attirato l’interesse del pubblico a casa. A destare particolare attenzione, però, sono state anche le facce di Antonella Elia mentre parlava la ballerina, che non sono passate di certo inosservate.