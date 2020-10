Diablo Baby, fidanzato di Jessica Mazzoli, ha attaccato Morgan con una serie di stories via social.

Il rapper Diablo Baby, attuale fidanzato di Jessica Mazzoli, ha pubblicato una serie di stories via social contro Morgan affermando che il cantante manderebbe alla madre di sua figlia Lara messaggi sconci e richieste inappropriate.

Mazzoli, il fidanzato e Morgan

Sui social il rapper Diablo Baby ha scagliato un suo sfogo al vetriolo contro Morgan, colpevole a suo dire di aver mandato messaggi sconci e inappropriati alla fidanzata. Il rapper nel video afferma anche di esser stato bloccato da Morgan dopo che lui gli avrebbe intimato di smettere. Jessica Mazzoli ha confermato quanto affermato da Diablo Baby con un post su Instagram. È noto che lei e Morgan non si siano lasciati nel migliore dei modi e infatti più volte nel corso degli anni l’ex volto di X Factor – madre di sua figlia Lara – ha attaccato il musicista pubblicamente.

“È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di merd*, richieste inappropriate alla mia donna.

A mia moglie, hai capito? E tu saresti quello che si è candidato come sindaco?“, ha tuonato il rapper facendo riferimento alla recente, presunta candidatura di Morgan a sindaco di Milano (la notizia è stata smentita dallo stesso ex leader dei Bluvertigo). Morgan replicherà alle dichiarazioni fatte dal rapper? Per il momento sui social tutto tace.