Lele Mora, le rivelazioni su Garko, Belen e Matano via social

Lele Mora ha fatto alcune confessioni su dei vip famosi tramite social: tra loro anche Belen, Alberto Matano e Garko.

Via social l’ex agente dei vip Lele Mora ha fatto alcune rivelazioni riguardanti i personaggi famosi da lui conosciuti o frequentati in passato: tra questi Alberto Matano, Stefano De Martino e Belen e Gabriel Garko.

Lele Mora: le rivelazioni

Chiacchierando con i fan sui social Lele Mora ha risposto ad alcune domande riguardanti i vip famosi, come Belen e Stefano De Martino. Sulla coppia l’ex agente dei vip ha lasciato intendere che ci sarebbero stati numerosi tradimenti e infine ha chiosato che ora che è tornato single Stefano De Martino: “Può t***bare con chi vuole”. A seguire l’ex agente dei vip ha parlato di Alberto Matano e in particolare il gossip riguardante la presunta omosessualità del conduttore, che a suo dire avrebbe un “amico speciale”.

“Quando farà outing si saprà tutto”, ha concluso Mora su Matano (che dopo i rumor ha smentito le notizie riguardanti la sua presunta omosessualità).

Per quanto riguarda Gabriel Garko, che recentemente ha fatto coming out in diretta tv, l’ex agente dei vip ha affermato che il merito del suo trionfo a Il più bello d’Italia nel 1986 sarebbe stato merito suo e che in seguito proprio lui lo avrebbe presentato ad Alberto Tarallo dopo che Garko gli avrebbe manifestato il desiderio di fare l’attore.

Mora ha anche rivelato quali sarebbero stati i vip che lo sono andati a trovare in carcere: “A venirmi a trovare sono stati Ornella Muti, Iva Zanicchi, Tessa Gelisio e Sabrina Ferilli”, ha affermato.