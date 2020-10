Lorenzo Crespi contro Elisabetta Gregoraci: “Raccomandata”

Lorenzo Crespi ha gettato pesanti accuse su Elisabetta Gregoraci affermando che a suo avviso sarebbe "raccomandata" al GF Vip.

Lorenzo Crespi ha sparato a salve contro Elisabetta Gregoraci, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, affermando che non uscirà dal programma perché un presunto contratto che avrebbe firmato prima di entrare al reality show le assicurerebbe di restare il più a lungo possibile nella casa.

Lorenzo Crespi contro Elisabetta Gregoraci

Secondo Lorenzo Crespi un concorrente come Elisabetta Gregoraci – che percepirebbe uno dei cachet più alti nella casa del GF Vip – di sicuro non sarà eliminato in nomination come si vuole far credere al pubblico. “E’ tutto quanto falso, Elisabetta non potrà mai uscire dalla casa”, ha dichiarato l’attore aggiungendo che a suo avviso l’ex moglie di Briatore in quanto “raccomandata” avrebbe altre puntate garantite come concorrente del programma.

L’attore non si è fermato alla sola accusa – benché molto grave – contro la showgirl e il reality show, sulla Gregoraci ha infatti detto di considerarla “una totale incapace“: “Lei è artisticamente una totale incapace, ha una voce bruttissima e viene “imposta” da Lucio Presta, grande amico di Briatore”, ha proseguito l’attore.

La showgirl verrà messa al corrente di quanto affermato da Lorenzo Crespi su di lei? E se sì, replicherà a quanto affermato dall’attore? Sul meccanismo delle nomination e del televoto quest’anno si è espresso anche il Codacons, che ha presentato un esposto all’Agi chiedendo che fossero fatte ulteriori verifiche visto che la votazione di Adua Del Vesco sarebbe stata “falsata” da dei presunti “profili falsi”.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?