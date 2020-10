La produttrice discografica Mara Maionchi è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi dopo essere risultata positiva al coronavirus.

La produttrice discografica e talent scout Mara Maionchi è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi nella giornata del 23 ottobre, dopo essere risultata positiva al coronavirus. La Maionchi si trova al momento in un ospedale milanese, ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.