Tiziano Ferro ha ringraziato pubblicamente Papa Francesco per le sue dichiarazioni sulle coppie omossessuali

Il cantante Tiziano Ferro ha voluto ringraziare attraverso un post su Instagram Papa Francesco per le sue dichiarazioni sulle coppie omossessuali e l’apertura alle unioni civili. Ecco cosa è successo.

Tiziano Ferro ringrazia Papa Francesco

In occasione della Festa del Cinema di Roma, è stato presentato il documentario intitolato “Francesco“, nel quale Papa Francesco ha lanciato un messaggio di apertura alle unioni civili per le coppie omosessuali.

In particolare il Pontefice ha affermato: “Sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere respinto, o emarginato a causa di questo. Quello che dobbiamo fare è una legge per le unioni civili. Hanno il diritto di essere coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”.

Parole particolarmente gradite da Tiziano Ferro che attraverso un post su Instagram ha voluto ringraziare il Pontefice.

A tal proposito ha scritto: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Matteo 11:28”. Per poi aggiungere: “La compassione, la carità, la generosità, il conforto. Questo è sempre stato per me Dio. Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede, per sempre”.