A sua insaputa, Tommaso Zorzi è stato querelato da una ex collega mentre si trova al Grande Fratello Vip: i dettagli della vicenda

Sappiamo bene che Tommaso Zorzi si trova da circa un mese e mezzo nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Pertanto non può sapere quello che succede fuori, se non quando gli viene esplicitamente riferito da Alfonso Signorini o dagli autori del reality.

Ecco dunque che non sa nemmeno che un’ex gieffina, nei giorni scorsi, lo ha querelarlo a sua insaputa. Ma chi è la donna in questione? E perché ha deciso di fare una cose del genere?

Ebbene, a prendere tale decisione è stata nientemeno che Serena Enardu circa un mese fa. L’ex tronista nonché ex concorrente delle passata edizione del Gf Vip, aveva parlato di “altra sede” riferendosi proprio all’influencer milanese.

“Zorzi mi ha dato della scem*. […] Si vanta della sua laurea in economia. […] ma a ben vedere si ritrova a fare l’influencer e il Gf Vip, proprio come la ‘scem*’. Con lui ci vedremo in un’altra sede”.

Detto fatto, un mese dopo Serena Enardu l’ha querelato sul serio. “Ho querelato Tommaso Zorzi perché mi ha insultata e denigrata. Dire che una persona è scem* quando non la conosci è una diffamazione, è un reato e va querelato”. Così ha precisato ancora l’ex compagna di Pago, che è sembrata alquanto ferma nella sua posizione. Cosa risponderà ora Tommaso alla querela di Serena? La notizia gli verrà comunicata al Grande Fratello Vip oppure resterà una questione privata tra avvocati?