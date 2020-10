Ascolti tv 23 Ottobre: sfida tra GF Vip e Tale e Quale Show

La gara di share delle trasmissioni andate in onda in prima serata il 23 Ottobre 2020.

Chi ha vinto la gara di share nella prima serata di venerdì 23 Ottobre 2020? La sfida più tosta è stata senza dubbio tra il Grande Fratello Vip su Canale 5 e Tale e Quale Show su Rai 1. Come ogni settimana il venerdì sera la prima serata è decisamente molto intensa e movimentata a livello di ascolto, grazie a diversi programmi molto apprezzati dal pubblico.

Ascolti tv 23 Ottobre

I dati Auditel relativi agli ascolti della prima serata di venerdì 23 ottobre parlano molto chiaro. A vincere la gara di share è stato il Grande Fratello Vip, che ha conquistato 3.398.000 telespettatori, ovvero il 19,2% di share. Pochissima differenza con il programma rivale per eccellenza, ovvero Tale e quale show, che ha ottenuto 4.209.000 telespettatori, con uno share complessivo del 19,15.

Su Rai2 è andato in onda NCIS Omicidi in miniatura, con 1.454.000 telespettatori per un 5,5% di share. Su Rai3 è stato trasmesso Titolo V, con 641.000 telespettatori, ovvero il 2,8% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha ottenuto 1.095.000 telespettatori, pari al 5,6% di share, mentre su Italia1 è andato in onda Freedom-Oltre il Confine, con 950.000 telespettatori e il 4,6% di share.

Sulle reti minori i dati di ascolto sono i seguenti: Propaganda Live, su La7, ha ottenuto 987.000 telespettatori per un totale del 5% di share, su TV8, X-Factor, ha conquistato 660.000 telespettatori con il 2,9% di share. Fratelli di Crozza, sul Nove, ha ottenuto 1.398.000 telespettatori per un totale del 5,5% di share. A conquistare il pomeriggio televisivo è stato Uomini e Donne, con 2.757.000 telespettatori e il 19,9% di share, seguito da Il Segreto, che ha ottenuto 1.909.000 telespettatori con uno share del 15,5% e Pomeriggio Cinque, con con 1.755.000 telespettatori e il 14.1% di share nella prima parte e 1.999.000 telespettatori e il 14.9% di share nella seconda parte.