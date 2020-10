Domenica Live cambia studio: Barbara d’Urso accoglierà gli ospiti in una nuova struttura.

Domenica 25 ottobre 2020, a partire dalle 17.20, come ogni domenica, andrà in onda, su Canale 5, “Domenica Live”. Il contenitore del giorno festivo di Barbara d’Urso si appresta a tornare con una puntata ricca di novità e di grandi cambiamenti.

La prima novità riguarda lo studio. Come la stessa conduttrice napoletana, infatti, ha annunciato nel corso della puntata di venerdì 23 ottobre 2020 di Pomeriggio 5, cambierà la struttura dalla quale verrà trasmesso il programma. “Troverete uno studio completamente diverso perchè lo studio di Domenica Live veniva costruito dentro lo studio di Live Non è la D’Urso”, ha dichiarato. Per far fronte alla crescente seconda ondata di coronavirus, infatti, Mediaset ha pensato di ridurre il numero di tecnici e macchinisti impegnati nella realizzazione del programma.

“Sarà uno studio più piccolino rispetto a quello che i telespettatori sono abituati a vedere, ma ci sarà tanto amore. Non è importante la scenografia ma l’importante è stare con voi”, ha continuato Barbara.

Gli ospiti di Domenica Live

Nel corso della puntata che andrà in onda il 25 ottobre, si alterneranno grandi ospiti. Tra i tanti, ci sarà anche Orietta Berti che, per la prima volta, si racconterà in un’intervista esclusiva per svelare degli aneddoti mai detti prima.

Barbara d’Urso ha però in serbo un altro colpo da maestra per i suoi fedeli telespettatori. In studio, infatti, sara presente anche Pippi Calzelunghe. L’attrice svedese festeggerà con il pubblico italiano, che l’ha amata tanto, il suo 50esimo compleanno. Protagoniste anche le sorelle Vento. Le due si incontreranno per cercare di trovare un punto di incontro, dopo un periodo di forti litigi.