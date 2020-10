Piccolo incidente per Barbara D'Urso, che venerdì 23 ottobre ha dovuto iniziare diversamente la puntata di Pomeriggio 5.

Se la ripresa di Pomeriggio 5 aveva generato un piccolo inconveniente successivo alla messa in onda, la celebre padrona di casa di giorno in giorno ha dominato la scena proponendo scoop, anteprime e dibattiti che animano la cronaca rosa nostrana.

Venerdì 23 ottobre, tuttavia, Barbara D’Urso ha fatto spaventare non pochi telespettatori a causa di un piccolo incidente: molti si sono preoccupati non vedendola entrare all’inizio della puntata di Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso, incidente a Pomeriggio 5

Un inconveniente avvenuto nel dietro le quinte ha preoccupato i più fedeli telespettatori del salotto di Barbara D’Urso. Su Twitter in molti chiedevano: “Ma ce la fanno a dare la linea a Barbara? Che succede?”.

A riportare la calma, spiegando brevemente il disguido verificatosi, è stata proprio la padrona di casa.

La conduttrice non ha fatto il suo consueto ingresso in studio e ha spiegato: “Oggi abbiamo avuto un problema tecnico in regia e solo per oggi abbiamo cominciato così”. Il jingle che dà avvio alla puntata, infatti, è partito quando la D’Urso si trovava già in studio.

Il suono ha persino coperto la sua voce. Le difficoltà non sono mancate e, dopo poco, la regia è riuscita a fermare l’inquadratura, focalizzandosi sulla presentatrice napoletana.

Gli imprevisti in regia, come gli inconvenienti tecnici, sono spesso improvvisi e complessi da gestire. Il team di Pomeriggio 5 ha presto sistemato il problema e la puntata ha avuto inizio.