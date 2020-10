"Tra ciò che penso e ciò che intendete ci sono dieci possibilità che ci siano difficoltà di comunicazione". Così Belen Rodriguez si sfoga sui social.

Recentemente tornata ad animare le pagine di cronaca rosa per via della sua fuga d’amore con il fidanzato Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez ora affida il suo sfogo ai social e indirizza una dura frecciatina agli haters che sono sempre pronti ad attaccarla.

Belen Rodriguez, lo sfogo e la difficoltà di comunicazione

Fa impazzire milioni di fan con il suo fascino sensuale e raffinato e diverte con il suo carisma e la sua solarità. Attualmente impegnata alla conduzione di “Tu si que vales”, la showgirl argentina finisce sempre al vertice del gossip nostrano e troppo spesso si è vista costretta a difendersi dagli attacchi degli haters. Infatti, sono molti gli utenti che spesso si accaniscono nei confronti di Belen, a volte per la sua vita privata a volte contro il suo successo.

Sul suo conto sono state messe in giro tante voci infondate. Molte le indiscrezioni che hanno fatto infuriare la maggiore di casa Rodriguez, la quale sui suoi social ha spesso preso la parola per chiarire la sua posizione e difendersi dagli haters. Lo stesso è successo nel pomeriggio di sabato 24 ottobre, quando sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post sulla difficile comunicazione che spesso intercorre tra lei e i numerosissimi follower.

Nella foto si vede sospesa la cornetta di un telefono e la sua didascalia lascia poco spazio ai dubbi. “Tra ciò che penso, ciò che voglio dire, ciò che penso sia, ciò che dico, ciò che voi desiderate capire, ciò che intendete, ciò che comprendete… ci sono dieci possibilità che ci siano difficoltà di comunicazione“. Lei però non demorde e conclude: “Ma io ci provo comunque…”.

Contro le polemiche che spesso la coinvolgono, contro le finte voci che la vedono protagonista e in risposta agli haters che la prendono di mira, Belen Rodriguez ha voluto fare un po’ di chiarezza. Eppure, anche questa volta, non sono mancati i commenti negativi. Qualche utente, infatti, ha scritto: “Io penso che devi cambiare psicologo”. Non mancano però le difese dei suoi fan. “Giusta riflessione”, “Chi ti ama ti capirà”.

E ancora: “Sii sempre te stessa perché spesso chi non capisce è perché non vuol capire”.