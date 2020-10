Fedez, nuovo look affascina i fan: “Il circolo vizioso della ricrescita”

Dopo il rosa, Fedez ha optato per un altro colore di capelli: la tinta e il nuovo look del rapper hanno suscitato molti commenti di apprezzamento.

Mentre si prepara a diventare papà per la seconda volta e si impegna per il bene della comunità, sensibilizzando i più giovani dopo la chiamata ricevuta dal premier Conte, Fedez propone un nuovo look e sorprende i suoi fan.

Fedez, il nuovo look svelato sui social

La tinta rosa fatta in occasione delle riprese del videoclip ufficiale del nuovo singolo, “Bella storia”, aveva meravigliato i fan del famosissimo rapper milanese.

Aveva sorpreso anche la scelta della moglie, l’incantevole fashion blogger più chiacchierata d’Italia. Fedez al rosa aveva unito il verde e persino il simbolo della pace. Chiara Ferragni, invece, era apparsa sui social con una chioma nera cotonata, in pieno stile anni Ottanta. I fan sono rimasti estasiati. Nonostante si trattasse solo di una parrucca indossata per le riprese del video di “Bella Storia”, molti dei suoi seguaci hanno apprezzato l’abbinamento e il coraggio di sperimentare un’acconciatura tanto diversa da quella naturale.

Al biondo ha preferito il nero e i suoi capelli lisci sono d’un tratto apparsi ricci: nel video la Ferragni impersona una versione “vintage” di sé stessa, in attesa dell’arrivo del cantante a bordo di una motocicletta. Richiamando lo stile di Grease, anche Fedez si è tuffato negli anni Ottanta, portando addosso una giacca nera in pelle.

L’influencer ha postato ha postato la foto sul suo profilo Instagram, dove è subito diventata virale, raccogliendo moltissimi consensi. Alcuni fan scrivono: “Solo io penso che Chiara sta meglio con i capelli neri?”. Un altro utente, invece, ha scritto: “Ma come fai ad essere bella in ogni colore e taglio di capelli?”. Per alcuni assomiglia alla cantante Katy Perry e così è impazzato sui social il soprannome “Katy Ferry”.

Visualizza questo post su Instagram Our video is out ❤️ Link in stories #BellaStoria @fedez Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 6 Ott 2020 alle ore 7:50 PDT

Anche il nuovo look di Fedez riceverà lo stesso gradimento da parte dei fan? I follower saranno entusiasti della scelta azzardata fatta dal rapper? Dopo il rosa è il turno del verde: sul suo profilo Instagram, infatti, Fedez ha pubblicato una foto affianco al suo cagnolino in cui mostra la nuova tinta. In una storia ha spiegato: “Il circolo vizioso della ricrescita”. Molti i complimenti ricevuti.