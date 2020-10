Andrea Zelletta è pronto a querelare Alice Fabbrica per ciò che ha raccontato sul suo conto.

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 23 Ottobre in prima serata, c’è stato uno scontro molto forte tra Andrea Zelletta e Alice Fabbrica. La donna, al di fuori della Casa, ha parlato di un presunto flirt tra i due, spiegando che l’ex tronista, che si è sempre sentito fuori luogo, l’ha cercata per diverso tempo anche mentre era già fidanzato con Natalia Paragoni.

Un’accusa molto grave, per cui lei ha portato le prove.

Scontro Zelletta-Fabbrica al GF Vip

“Racconta la verità, mi hai sempre scritto anche da fidanzato” lo ha accusato Alice Fabbrica, in questo duro faccia faccia organizzato da Alfonso Signorini.

“Ho le prove di quello che dico, la produzione ha letto i nostri messaggi” ha aggiunto la ragazza. Alice ha accusato Andrea di essere un bugiardo e di avere molti messaggi che si sono scritti nel corso degli anni. Lei alla fine lo ha bloccato sui social perché lui continuava a cercarla mentre lei non voleva più avere nessun rapporto. In questi messaggi Zelletta avrebbe manifestato più volte il desiderio di incontrare Alice, che ha rifiutato in quanto il ragazzo era già fidanzato con Natalia Paragoni.

“Amo la mia fidanzata e le tue parole mi scivolano addosso. Sei una persona che cerca visibilità, sono schifato. Quando esco di qui ti querelo” ha dichiarato Andrea Zelletta, dopo le accuse ricevute. “Io la querelo, perché sono tutte falsità. Posso giurare davanti a tutta Italia che io amo la mia fidanzata Natalia. Conosco Alice Fabbrica e so che le piace andare in televisione a fare queste tarantelle, ma a me queste falsità non piacciono, per cui procederò per vie legali.

Ci siamo conosciuti diversi anni fa; nello stesso giorno in cui aveva incontrato me, lei aveva visto anche un ragazzo che era nella mia stessa agenzia, perciò me la sono presa. In ogni caso, Alice Fabbrica non è assolutamente il mio tipo di donna. Io voglio vedere i messaggi che lei dichiara essere intercorsi tra me e lei” ha concluso Andrea Zelletta.