Alfonso Signorini ha dovuto riprendere Mario Balotelli per le parole fuori luogo dette su Dayane Mello.

Mario Balotelli è entrato al GF Vip, per fare una sorpresa al fratello Enock. Il calciatore, però, ha incontrato anche gli altri inquilini, compresa Dayane Mello, con cui ha avuto un flirt. “Voglio che me lo lascino tranquillo. Anzi, è un po’ troppo tranquillo, lui è buono, è un bravissimo ragazzo, è fantastico ma deve essere di più se stesso.

Chi è la più bella della casa? Lo chiedo a mio fratello che ha vissuto più tempo con loro, però mi sembrano tutte persone tranquille, educate” ha dichiarato Balotelli, prima del suo ingresso, ad Alfonso Signorini. Il conduttore prima di farlo entrare, conoscendo il suo carattere, gli ha ricordato di rispettare le regole per la sicurezza e di dare il buon esempio.

Mario Balotelli al GF Vip

Enock Barwuah è stato chiamato in confessionale per parlare della sua famiglia. “Mia madre puliva le scale, faceva la domestica e cercava con tutte le sue forze di darci un futuro migliore. Mia madre era impossibile non vederla piangere perché non ce la faceva nemmeno a nascondersi. Ho visto talmente tante volte piangere lei che mi sono imposto di non farlo io. Mario? È il mio esempio.

Mi ha insegnato tante cose, senza di lui è come camminare senza una gamba. Per me è tutto, mi ha insegnato a vivere e a sudarmi tutto nella vita. Senza di lui non sarei mai diventato quello che sono” ha spiegato Enock, prima di incontrare suo fratello, che ha avviato una videochiamate con la sua famiglia per farlo parlare con madre e fratelli. Hanno mostrato una grande difficoltà nel non potersi abbracciare, ma hanno mantenuto la parola data a Signorini.

“È come se fosse al bar con suo fratello” ha sottolineato Alfonso Signorini, visto che il calciatore non ha minimamente filtrato il linguaggio che usa nella normalità. Il calciatore ha fatto anche un grande scivolone nei confronti di Dayane Mello, che ha ammesso che lo vorrebbe in casa come concorrente. “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro” ha detto Signorini. “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, basta fa male’” ha risposto spontaneamente Balotelli, gelando completamente la modella.

“Non commento” ha risposto la Mello. “Dai che ti prendo in giro, mamma mia sorridi un po’. Ti voglio bene” ha aggiunto Balotelli. “Devo dire una cosa molto importante e che mi sta molto a cuore. Mario ha regalato a tutti una grande emozione vedendo suo fratello. Purtroppo hai fatto una battuta molto, molto pesante e sgradevole a Dayane che io non avevo sentito, ma mi sento in dovere di dirlo adesso. Era una battuta fuori luogo. Molte donne si potevano sentire offese. Sarebbe bello che tu chiedessi scusa. Se chiedi scusa è per il bene di tutti. Non posso ripetere la battuta” ha sottolineato Signorini e il calciatore si è scusato, pur sottolineando di non ricordare quale battuta ha fatto.