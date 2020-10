Nel corso della dodicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip Francesco Oppini è stato accusato di fare il doppio gioco

Nel corso della dodicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha parlato del rapporto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due fin da subito hanno mostrato di avere un legame molto forte, ma in seguito ad alcune dichiarazioni del figlio di Alba Parietti sembra che si sia incrinato qualcosa.

Alfonso Signorini ha fatto vedere a Tommaso Zorzi alcuni video in cui Francesco Oppini spiega ai concorrenti della stanza blu di come sia evidente l’antipatia che il pubblico nutre nei loro confronti, invitandoli a fare come lui, avvicinandosi a persone come Tommaso Zorzi.

Quest’ultimo, in diretta, ha quindi commentato: “Alfonso non so cosa dire.

Io per fortuna sono sempre stato un battitore libero qua dentro, se c’è qualcuno che vuole fare questo percorso con me bene, altrimenti vado avanti da solo. È un ennesimo sassolino che non penso che mi debba scagliare contro proprio Francesco. Ha detto che faccio le cose per apparire nei montaggi, che non ascolto quando parla…”. Oppini, dal suo canto, si è difeso affermando di essere trasparente, come appare.

Parole che non sono passate inosservate, con Antonella Elia che, rivolgendosi a Francesco Oppini, ha affermato: “Io vedo le cose dall’esterno e ciò che si vede è che sei un gran giocatore ma non sei furbo. Dici delle cose che rendono palese il tuo essere un doppiogiochista, un grande para*ulo. Se vuoi giocare a carte scoperte, si vede l’errore. Dovresti giocare a carte coperte. Perdonami, oltre che para*ulo, io credo che tu sia anche un po’ viscido.

Hai dato un bacio a Tommaso perché ti conveniva darglielo, perché pensi sia forte”. Il figlio di Alba Parietti ha negato: “No, scusami. Il bacio l’ho dato anche ad Andrea e non è andato in onda. Non è che mi attacco a Tommaso perché so che è forte e voglio fargli le scarpe”. Zorzi dal suo canto ha concluso: “Vi manca solo un pallottoliere in quella stanza, così fate i conti meglio”.