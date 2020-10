Paolo Fox ha reso noto le sue previsioni dell'oroscopo settimanale dal 26 ottobre all'1 novembre: quali i segni più fortunati?

Situazione sentimentale, carriera e vita di coppia: le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 26 ottobre all’1 novembre 2020 comunicate come ogni sabato da Paolo Fox.

Oroscopo settimanale Fox dal 26 ottobre all’1 novembre

I segni che godranno di maggior fortuna saranno Vergine, Scorpione e Capricorno, tutti quotati con il massimo dei punti.

In generale anche per gli altri sarà un buon periodo: secondo l’astrologo nessuno ha un punteggio inferiore tre su cinque.

Ariete

Ci sono elementi di disturbo in questo cielo e per un po’ si consiglia di non mettere troppa carne al fuoco. Tanto più che si è quasi arrivati a dicembre, il mese delle buone occasioni. Sul lavoro sono urgenti nuove strategie: qualcuno non riconosce il lavoro svolto fino ad oggi.

Toro

Attenzione alle storie che hanno mostrato la corda agli inizi dell’anno. É molto importante evitare discussioni per i soldi perché più ci si avvicina alla fine dell’anno e più sarà questo il nodo nevralgico. Le coppie sposate da poco, con Giove e Saturno favorevoli, possono pensare ad un ampliamento della famiglia.

Gemelli

Con Venere che torna favorevole la settimana si prospetta positiva. Sarebbe opportuno pertanto cancellare qualche triste trascorso che può fare male soprattutto tra lunedì e martedì.

Quanto alla vita professionale il cielo è caotico ma da dicembre Giove e Saturno avranno un transito vantaggioso.

Cancro

Non è un periodo difficile per i sentimenti ma novembre in arrivo non permetterà più di portare avanti storie inutili. Le relazioni che vanno avanti da molto tempo stanno vivendo giornate di lieve agitazione ma nel complesso la settimana è buona.

Leone

Le stelle premiano tutti coloro che vogliono vivere un’emozione vera, considerando anche il fatto che da mercoledì Venere sarà favorevole.

Quanto alle coppie, il consiglio è quello di occuparsi dei beni patrimoniali e non rimandare decisioni che riguardano la casa o un cambiamento.

Vergine

Le scelte d’amore fatte negli ultimi mesi premiano, essendo questo segno uno dei più forti del periodo. Se dunque si è soli in questi giorni probabilmente è perché non si ha interesse nel mettersi in gioco oppure perché una sconfitta del passato pesa ancora.

Bilancia

Venere entra nel segno e queste sono stelle che riportano in auge l’amore o il desiderio.

Il pianeta dell’amore aiuta a portare avanti qualsiasi tipo di relazione, ma in questo periodo saranno più fortunati coloro che frequentano persone serie.

Scorpione

Non è facile riuscire a dimenticare una sconfitta d’amore, soprattutto per chi vive di emozioni giornaliere. Molti malumori, incomprensioni e scontri sono stati causati dal fatto che non si ha ricevuto risposte e ancora ci si chiede il motivo di tante cose.

Sagittario

Le storie nate negli ultimi due mesi sembrano più soddisfacenti, ma se hai promesso mari e monti ora si deve fare un passo indietro. L’importante è cercare di non dire bugie a se stessi: se c’è una persone che piace si va avanti, altrimenti è meglio non inventare scuse inutili.

Capricorno

Sono possibili soluzioni e progressi importanti pe le coppie, soprattutto per quelle più forti. Qualunque problema ci sia, è bene affrontarlo prima di mercoledì. Quanto al lavoro è necessario mettere da parte qualcosa perché dal punto di vista economico non ci sono ancora grandi certezze.

Acquario

La situazione astrale è un po’ conflittuale: se da una parte si vorrebbero vivere amori liberi, dall’altra si sente un grande bisogno di avere al proprio fianco una persona solida cui affidarsi. La buona notizia è che da mercoledì Venere tornerà favorevole.

Pesci

Le persone che si sono conosciute da poco potrebbero avere problemi nel vedersi per via di qualche difficoltà di tipo tecnico. Novembre sarà il mese delle riconciliazioni, ma per quanto riguarda la fine di ottobre restano dei dubbi. Forse anche per delle piccole ostilità che si deve cercare di superare con molta eleganza.