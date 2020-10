Stefano Bettarini, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Stefano Bettarini è pronto ad entrare nella casa del GF Vip per portare grande scompiglio.

Il Grande Fratello Vip non si ferma ed è pronto ad andare avanti fino a Febbraio 2021. I concorrenti del reality trascorreranno il Natale all’interno della Casa più spiata d’ Italia, ma non potranno essere sempre gli stessi. Nel corso delle puntate entreranno nuovi concorrenti, pronti a portare scompiglio e movimentare la situazione.

Il primo di questi è Stefano Bettarini.

Stefano Bettarini al GF Vip

“Io sono attratto particolarmente da Guenda, mi affascina il suo fare” ha dichiarato Stefano Bettarini, direttamente dalla quarantena che ha dovuto affrontare per poter entrare all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La frase ha colpito moltissimo il pubblico, che sa perfettamente che l’ex calciatore ha avuto anche un flirt con Dayane Mello e un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci.

Con queste premesse il suo ingresso sarà davvero scoppiettante. Lui stesso ha svelato che all’interno i concorrenti non hanno ancora mostrato la loro vera personalità e lui probabilmente punterà a far uscire fuori alcuni lati del carattere di ognuno.

Bettarini entrerà in casa lunedì 26 ottobre, durante la tredicesima puntata. Non sarà l’unico nuovo concorrente, come annunciato da Alfonso Signorini, perché sono pronte ad entrare anche due donne all’interno della casa.

Lo scopo è quello di alterare l’equilibrio già precario creato dal gruppo. “Ci sono delle personalità che ancora nascondono qualcosa e devono venir fuori, altre invece si stanno spogliando a nudo, come è giusto che sia nel percorso del GF” è stato il commento dell’ex calciatore, a pochi giorni dal suo ingresso in Casa.