Nella trasmissione Verissimo Matilde Brandi si racconta dopo la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello VIP.

Ospite della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin, Matilde Brandi si racconta in seguito all’eliminazione dalla casa del Grande Fratello VIP. Durante l’intervista l’ex concorrente ha parlato di come di questa esperienza abbia dei bei ricordi. “Ho lasciato dei ragazzi meravigliosi”, ha dichiarato la Brandi.

Ha poi parlato del suo rapporto con Maria Teresa Ruta, sua principale avversaria all’interno della casa e di Stefania Orlando con cui ha avuto degli scontri. Di Maria Teresa Ruta in particolare ha dichiarato: “Maria Teresa recita un bellissimo copione”. Sul compagno Marco Costantini dichiarato che non avrebbe voluto che partecipasse al Grande Fratello VIP.

Verissimo, le parole di Matilde Brandi

“Mi dispiace perché ho lasciato dei ragazzi meravigliosi, loro saranno con me per tutta la vita”, queste le parole di Matilde Brandi durante un’intervista a Verissimo ospite di Silvia Toffanin. La showgirl durante la trasmissione si è raccontata a tutto tondo arrivando a parlare di temi molto delicati come la perdita dei genitori o ancora il rapporto con il compagno Marco Costantini che non voleva che partecipasse.

“Lui non voleva che partecipassi al perché è un uomo che non vuole mai apparire e sapeva che mi sarei esposta, però io sono così”, ha dichiarato Matilde Brandi.

Ha poi raccontato come è andata il ritorno a casa dalla sua famiglia e della reazione delle sue figlie: “Marco era un po’ preoccupato perché pensava che io fossi triste per l’eliminazione, ma io ero contenta.

Marco ha un carattere più introverso però lui ha il suo modo di amarmi, non lo manifesta come uno spettacolo, però c’è sempre in ogni momento e quello basta, quando mi serve c’è”. Frasi piene di affetto quelle verso il compagno. Nonostante non siano ancora sposati, Matilde Brandi ha evidenziato come nonostante tutto il compagno Marco è presente nella sua vita di tutti i giorni.

Il ricordo dei genitori

Ha poi parlato di come abbia sofferto per la morte di entrambi i genitori, l’uno morto a un anno di distanza dall’altro.

“Mio padre invece mi diceva sempre che in amore si litiga a prescindere dalla persona che si sceglie e io sono cresciuta con questa idea”, ha confessato Matilde Brandi. Infine ha parlato del suo rapporto all’interno della casa con Dayane Mello che l’ha aiutata a superare il lutto dei suoi genitori: “Una ragazza meravigliosa”, ha detto di lei.

Signorini ha “spoilerato” l’uscita di Matilde?

Nel frattempo qualche giorno fa, ha destato particolare attenzione una frase di Alfonso Signorini che avrebbe fatto trapelare l’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP prima ancora che arrivasse la comunicazione ufficiale. “Nelle prossime settimane parleremo di ciò che uscirà su DiPiù riguardo a Zelletta”. Una frase quindi che avrebbe lasciato pochi dubbi su chi sarebbe uscito dalla casa più spiata d’Italia.