Arnold Schwarzenegger è stato operato al cuore per sostituire una valvola aortica: le sue parole

Arnold Schwarzenegger ha appena subito un delicato intervento al cuore a causa di alcune complicazioni sorte per un intervento del 2018. Proprio lui ha divulgato la notizia con un post su Instagram tranquillizzando i suoi followers che è andato tutto bene, post in cui ha ringraziato l’equipe medica.

Arnold Schwarzenegger operato d’urgenza al cuore

Arnold Schwarzenegger non aveva mai accennato all’intervento a cui è stato sottoposto fino a fatto compiuto, quando ha deciso di postare una foto in cui lo si vede disteso nel letto della camera dell’ospedale mentre alza il pollice in alto sorridendo. Nel post Schwarzenegger ha scritto: “Grazie al team della clinica di Cleveland, ho una nuova valvola aortica in sinergia con la valvola polmonare grazie al mio ultimo intervento chirurgico.

Mi sento benissimo e ho già passeggiato per le strade di Cleveland godendomi le fantastiche statue. Grazie a ogni dottore e infermiere della mia squadra!”.

L’ex governatore della California nel corso della precedente operazione, racconta il Daily Mail, ha subito un’operazione a cuore aperto in emergenza a causa di una complicazione.

Arnold Schwarzenegger tornerà presto nel grande schermo con il film Kung Fury 2, il film di azione di arti marziali diretta da David Sandberg e distribuito da Notorious Pictures.