Al Gf Vip la Gregoraci scrive qualcosa sulla mano di Pierpaolo, un messaggio in codice?

GF Vip Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno provocato curiosità sul presunto messaggio in codice tra loro. Elisabetta a Pierpaolo: “Ci tengo più di quanto pensi”. Pierpaolo dopo l’entusiasmo nel vedere rientrare nella casa Elisabetta ha espresso il suo bisogno di un chiarimento a cui la Gregoraci ha risposto: “Cerchiamo di goderci questi due giorni”.

Gf Vip, Gregoraci, messaggio in codice a Pierpaolo?

Elisabetta Gregoraci dopo aver evitato di chiarirsi con Pierpaolo gli ha scritto un messaggio sulla mano. Dopo la puntata del GF Vip, Elisabetta e Pierpaolo si sono isolati dal gruppo e si sono seduti sul divano per farsi qualche coccola.

Il Petrelli le ha detto: “Ci sono rimasto male perché ci tengo tanto a te, in che lingua te lo devo dire? Più di quello che pensi tu.

Del gioco mi interessa fino a un certo punto, perché se poi c’è altro non mi interessa più”. La Gregoraci allora cerca di tergiversare e controbatte: “Cerchiamo di passare questi due giorni bene, godiamoceli”. A questo punto Elisabetta ha iniziato a fare un disegno sulla mano di Petrelli, molto probabilmente per fargli sapere qualcosa che non ha voluto dire di fronte alle telecamere.

GF Vip, la lettera per Piepaolo

Elisabetta che aveva “deciso di scrivere una lettera a Pierpaolo” per far in modo di lasciargli qualcosa di suo nel caso in cui avesse dovuto abbandonare la casa. Lettera che legge durante la trasmissione: “Ti scrivo questa lettera perché potrebbero essere le mie ultime ore qui dentro questa casa.

Quando ho iniziato quest’avventura mai avrei immaginato di trovare una persona che mi colpisse così tanto. Penso tanto a noi in queste ore e il distacco non sarà semplice per entrambi. Con questa lettera voglio dirti grazie, grazie perché la mia avventura qui dentro non sarebbe stata lo stesso senza di te, non avrei trovato la forza e l’energia. Grazie per i tuoi occhi così belli che tutte le volte che mi guardavano mi squagliavano il cuore.

Grazie per i tuoi abbracci così sinceri, grazie per i tuoi sorrisi che mi aiutavano ad andare avanti ogni volta che mi sentivo giù di morale. Pensami, io lo farò sempre, mi mancherai un sacco, Elisabetta“.