Gf Vip, all'improvviso salta la diretta proprio nel bel mezzo di una festa wild. Cosa è successo

Saltata la diretta con del Grande Fratello Vip 2020, la rete è stata oscurata all’improvviso. Non è comparso nessun messaggio né alcuna immagine sui canali dediti al reality GF VIP inizialmente, poi è apparso l’occhio del Grande Fratello. Il blocco della diretta ha scatenato il panico su Twitter.

Gf Vip bloccato, salta la diretta. Perché?

La diretta del Grande Fratello Vip è saltata proprio nel mezzo di una grande festa che il reality aveva organizzato per permettere ai concorrenti di trascorrere una serata diversa all’insegna dello svago e del relax. Ad annunciare la festa è stato un comunicato che è arrivato nella casa:

“Vipponi, Il Grande Fratello ha pensato a una festa veramente “selvaggia” per il vostro sabato sera… Siete pronti? Cibo, costumi e libagioni per una serata wild che però vi dovete guadagnare.

Il Grande Fratello vi vuole mettere alla prova. Tornate in Confessionale e capirete cosa dovrete fare. Cari Vip, avrete 15 minuti a partire da adesso per pulire tutte queste scarpe. Vi conquisterete la cena di stasera solo se al termine dei 15 minuti le scarpe saranno tutte pulite e splendenti. Datevi da fare!”.

Una serata wild stoppata per gli spettatori improvvisamente proprio quando i concorrenti si stavano divertendo ballando, brindando e cantando.

Proprio quando Tommaso stava dando il meglio si se come leader indiscusso del divertimento e del party. La diretta si è oscurata senza nessuna motivazione ed è stata sostituita con l’occhio del Grande Fratello. Su Twitter i fans del reality si sono posti tantissime domande mossi dalla curiosità di proseguire a guardare il wild party.

Dei momenti di buio ancora non sono pervenute motivazioni, pare si sia trattato semplicemente di un guasto tecnico.

– “Che sta succedendo? Su entrambe le regie l’occhio del GF, perché ?!”

– “La regia non c’è è andata via regia non è più cooosa nostra”

– “Cosa sta succedendo? non riesco a vedere il GF”

– “Oddioooooo, vedo tutto nero, cosa succede #GFVIP?”

– “Qualcuno sa perché è stata Interrotta la diretta al #GFVIP?”