Balotelli, le scuse dopo la battuta a Dayane: “Con lei ho confidenza”

Mario Balotelli ha chiesto scusa per la battuta rivolta a Dayane Mello al GF Vip ma ha continuato a sostenere le sue ragioni.

Mario Balotelli è finito nell’occhio del ciclone per la sua battuta rivolta a Dayane Mello al Grande Fratello Vip. Via social il calciatore ha tentato di scusarsi per quanto detto, sostenendo le sue ragioni.

Balotelli: le scuse per la battuta a Dayane

Dopo la bufera che si è scatenata contro di lui via social per quanto affermato al GF Vip rivolgendosi a Dayane Mello, Balotelli ha scritto un post di scuse via social e ha anche affermato che con la modella avrebbe “confidenza” che “le vorrebbe bene” e che pertanto le accuse di aver fatto una battuta sessista non sarebbero valide. “Ragazze chiedo scusa se qualcuna si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare, ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti, chiedo scusa per chi si sente offesa, ma se non conoscete i rapporti tra le persone, prima di giudicare informatevi! Ho due mamme, tre sorelle, una figlia.

Le donne sono la mia vita. Basta speculare sull’ignoto! Vi voglio bene, buonanotte”, ha scritto il calciatore nel suo post.

Contro di lui si sono espresse anche molte donne del mondo dello spettacolo, comprese Selvaggia Lucarelli e Francesca Barra. Entrambe avevano sottolineato il fatto che la battuta squallida di Balotelli in diretta tv non fosse stata rimproverata né dal conduttore, Alfonso Signorini, né dalle donne presenti in studio. Dopo il messaggio di scuse scritto dal calciatore Francesca Barra ha replicato via social.