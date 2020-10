Cecilia Rodriguez e il seno al vento in montagna: lo scatto bollente

Cecilia Rodriguez, in montagna col fidanzato Ignazio Moser, ha messo in mostra le sue curve bollenti con una camicia semitrasparente.

Cecilia Rodriguez festeggia la nuova serenità trovata insieme a Ignazio Moser fuggendo con lui in montagna. La coppia ha deciso di recarsi nella tenuta Moser, dove aveva trascorso la quarantena, e sui social la sorella minore di Belen ha colto l’occasione per mettere in mostra le sue curve mozzafiato.

Cecilia Rodriguez: il seno in bella mostra

Cecilia Rodriguez ha postato sui social uno scatto bollente in cui la si vede posare con una sottile camicetta di seta e sotto niente. Nello scatto la showgirl – senza reggiseno – indossa solo la canottiera, e mette in mostra le sue curve provocanti e le gambe lunghe ancora abbronzate. Inutile dire che sui social lo scatto ha fatto il pieno di like, e in tanti hanno lodato la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 24 Ott 2020 alle ore 3:58 PDT

Lei e Ignazio Moser hanno vissuto un periodo di crisi durante l’estate 2020 (si vocifera a causa di un presunto flirt di lui) ma a seguire si sono rappacificati, e hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo nella casa dei genitori di lui, in mezzo alla campagna.

La coppia aveva trascorso lì anche la quarantena per l’emergenza Coronavirus e Cecilia non aveva nascosto che un giorno le sarebbe piaciuto crescere i suoi figli in un posto simile. Cecilia Rodriguez e sua sorella Belen condividono l’amore per il trekking e la natura. Di recente anche la più grande delle due sorelle si è concessa una fuga d’amore con il nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese, con cui è partita per un week end in camper insieme al figlio Santiago.

In tanti sperano che stavolta l’amore per lei sia duraturo visto che appena qualche mese fa si è di nuovo separata definitivamente dal marito, Stefano De Martino.