Chiara Ferragni è stata travolta dalle polemiche sui social per aver trascorso - incinta - un week end in spa.

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso un romantico week end nelle Langhe alla ricerca di tartufi e trascorrendo lunghi pomeriggi in una spa. Sui social i fan dell’influencer non hanno mancato di farle notare che, essendo incinta, non avrebbe dovuto usufruire della sauna.

Chiara Ferragni: polemica per la spa

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso un week end all’insegna del relax in un prestigioso hotel con tanto di spa. La coppia si è mostrata mentre si concedeva del relax in una vasca idromassaggio, ma sui social la questione ha sollevato una vera e propria bufera. Gli utenti hanno infatti fatto notare all’influencer che, essendo incinta, non avrebbe dovuto fare la sauna. Chiara Ferragni si è sbrigata a replicare: “E infatti non l’ho fatto”.

Qualcuno ha poi notato che su un tavolo accanto alla coppia sono stati poggiati dello champagne e due calici (uno dei quali vuoto). Ovviamente anche in questo caso all’influencer è stato fatto notare che, essendo incinta, non avrebbe dovuto bere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 25 Ott 2020 alle ore 6:53 PDT

Chiara Ferragni, che non ha smesso di aggiornare i fan su questa sua seconda gravidanza fin dal tenero annuncio dato via social, a seguire ha postato una foto in cui si vede suo marito Fedez mentre era intento a godersi un bagno in una vasca di acqua salata. “Che io non ho potuto fare a causa della gravidanza”, si è sbrigata a specificare l’influencer per evitare ulteriori polemiche. La coppia è in attesa di una femminuccia che nascerà a marzo, come il fratellino Leone.