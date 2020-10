Ciro Priello adotta Nerino. Per il cane maltrattato inizia ora una nuova vita piena di amore e coccole.

Ciro Priello adotta Nerino. Il cane era da tempo maltrattato dal proprietario, un senzatetto che viveva in piazza a Napoli. La storia di Nerino era salita alla ribalta quando era stato salvato dalla strada da uno dei volontari dell’associazione “Le Amiche di Lou”.

Il volontario aveva “barattato” il cane per 5 euro dopo che lo aveva visto in balìa del suo carnefice. Non era raro infatti, vedere il senzatetto picchiare il suo fedele amico fino a fargli fare la pipì addosso per la paura. Dopo aver letto la notizia si è fatta avanti una coppia di Napoli, dicendo di aver letto la storia e di voler rispondere all’appello accogliendo il cucciolo nella loro casa.

Ciro Priello adotta Nerino, chi è?

«Sono venuti a conoscere Nerino da noi e poi lo abbiamo portato da loro, spiega la volontaria. Colui che l’ha adottato è Ciro Priello, fa parte del noto gruppo comico The Jackal ed ha 34 anni, è sposato ed ha una bambina di 4 anni di nome Anna. Ora Nerino, rinominato dalla nuova famiglia col nome di Ray, andrà a far compagnia ai nuovi proprietari con l’amore e il calore che solo un cane sa dare.