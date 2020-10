Al Grande Fratello Vip le donne della Casa sono apparse più scatenate che mai: la classifica osé sugli uomini che scatena i social

Le donne del Grande Fratello Vip 5 sono apparse parecchio scatenate nelle ultime ore. Dopo aver decretato Tommaso Zorzi come l’uomo più sexy della Casa, le vippone di Cinecittà non si sono fermate qui. Riunitesi infatti in camera da letto, hanno fatto una classifica decisamente hot di tutti gli uomini della Casa.

A capitanare il discorso è stata Maria Teresa Ruta, insieme alla figlia Guenda Goria, Stefania Orlando, Rosalinda (ex Adua Del Vesco) e Dayane Mello. Proprio Guenda, rivolgendosi alla madre, ha esclamato: “Tu hai fatto la classifica degli uomini?” non riuscendo a carpire il messaggio di Maria Teresa.

Gf Vip: la classifica osé

Così Stefania, andando a intuito, ha cercato di capirne di più finché la stessa Ruta ha confessato con un certo impaccio: “Dei pacch*!”.

Tutte le ragazze sono subito esplose in una grassa risata, compresa la pianista, resasi finalmente conto di quanto voleva dire sua madre.

Sto urlando MTR ha fatto la classifica dei pacchi, MTR TI AMO #GFVIP pic.twitter.com/ZiAzYmjmIt — E QUINDI? (@famoduspaghi) October 25, 2020

Inutile dire come la scenetta sia diventata immediatamente virale sui social, decretando ancora una volta il sostegno dei fan per la simpatica Maria Teresa Ruta. Nel mentre, non sappiamo purtroppo qual è stata la classifica reale degli uomini della Casa, visto che la regia del Gf Vip ha cambiato scena.