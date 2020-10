Francesco Oppini si è tagliato con un calice lanciato dalla contessa Patrizia De Blanck: i particolari della vicenda al Gf Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 ne succede una dietro l’altra. In un sabato pomeriggio tranquillo come tanti, ad aizzare l’atmosfera ci ha pensato ancora una volta la contessa Patrizia De Blanck. Mentre stava chiacchierando con alcuni compagni di avventura, la donna ha lanciato un bicchiere di vetro sul tavolo.

Chiaramente si è trattato di un gesto del tutto involontario, ma nel tentativo di non farlo cadere Francesco Oppini si è tagliato.

“È stato un gesto d’amore”, ha commentato la contessa, subito rassicurata dal figlio di Alba Parietti. Se il piccolo incidente domestico si è dunque risolto in fretta, la nobildonna è tuttavia finita nel mirino del web per via di un video che confermerebbe la strategia del gruppo cosiddetto arancione. Sui social sono infatti apparse diverse clip dove la De Blanck indicava in anticipo Stefania Orlando come vittima delle nomination.

Menomale dicono di non avere strategie, qua si vede palesemente la contessa indicare alla stanza arancione di nominare Stefania. Mi dispiace ma a noi le vostre stronzate non sfuggono🙃 #gfvip pic.twitter.com/NVyo3fJx0Q — matilde🌙 (@matildematteoni) October 24, 2020

La contessa che dice a Francesco di votare Stefania. Dovete prendere provvedimenti #GFVIP pic.twitter.com/gpLW5NhPvy — pattypetta (@pattypetta) October 24, 2020

La bionda presentatrice è poi effettivamente finita al televoto insieme a Elisabetta Gregoraci, Guenda Goria, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli. Il televoto che si chiuderà lunedì 26 ottobre non porterà tuttavia a una eliminazione, come confermato dallo stesso Alfonso Signorini. Nella prossima diretta entreranno invece nella casa di Cinecittà tre nuovi vipponi, ovverosia Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi. A loro dovrebbe poi unirsi anche Paolo Brosio, da poco guarito dal Covid.