Dopo alcuni messaggi in codice con Pierpaolo Pretelli nella notte, Elisabetta Gregoraci potrebbe essere soggetta a squalifica dal Gf Vip

Elisabetta Gregoraci ha rivelato a Pierpaolo Pretelli dei segreti privati, ma lo ha fatto violando sostanzialmente le regole del Grande Fratello. Per tale motivo ora la showgirl potrebbe incorrere persino in una squalifica. L’ex moglie di Flavio Briatore, mentre tutti dormivano, si è di fatto confidata con l’ex Velino con dei messaggi in codice.

Sappiamo bene come tale comportamento non sia tollerato dal programma di Alfonso Signorini, pertanto è alto il rischio di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Come mai, ad ogni modo, così tanta segretezza?

Elisabetta Gregoraci a rischio

La bella calabrese ha voluto raccontare a Pretelli alcune sue vicende personali chiaramente molto delicate. Tuttavia invece di parlargliene normalmente a voce gliele ha comunicate a mano, ossia scrivendole col dito sul palmo del modello.

Naturalmente non possiamo sapere quello che si sono detti i due, ma evidente è stato lo stupore di Pretelli, che dopo il messaggio ha esclamato: “Ma che ca**o dici? Ho capito bene?”.

La reazione di Pierpaolo ha immediatamente spinto la Gregoraci a ribattere: “Chiedi a Piera, lei sa tutto”. Tale donna è nella fattispecie Piera Fiorillo, ossia la psicologa che accompagna i vipponi nel loro percorso al GF Vip. Il dialogo in codice tra i due amici speciali ha dunque sollevato molta curiosità.

Sembra palese che Elisabetta non abbia parlato a Pierpaolo della loro relazione, mettendolo invece al corrente di alcune situazioni che non riguardano nello specifico il gioco. Cosa succederà adesso alla conturbante soubrette di Soverato?