Un'ennesima polemica ha colpito la contessa Patrizia De Blanck per via di una nuova frase infelice: i fan del Gf Vip ne chiedono ora la squalifica

Patrizia De Blanck è già più volte finita nel mirino del web per via di alcune esternazioni non propriamente nobili al Gf Vp 5. Da tempo, del resto, molti telespettatori ne chiedono la squalifica per alcune sue uscite considerate nettamente fuori luogo.

Finora, ad ogni modo, il Grande Fratello l’ha sempre perdonata, tuttavia un’altra frase infelice pronunciata nelle scorse ore dalla nobildonna potrebbe ora costarle molto cara.

Trovo assurdo che ci sia gente nella casa che abbia il coraggio di dire a Patrizia che è un punto di riferimento da seguire, ogni parola che esce dalla sua bocca è offensiva e pesante, nessuno dovrebbe mai prendere esempio da una persona del genere #GFVIP — 𝑮𝒓𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒊𝒔 (@GreSorre) October 26, 2020

Nel corso di una chiacchierata con alcuni compagni della Casa, Patrizia De Blanck si è fatta scappare una battuta il cui contenuto ha portato alla squalifica di Fausto Leali.

L’esternazione della donna è stata subito notata dal popolo del web, tanto che sui social molti hanno iniziato a lamentarsi del suo comportamento. La maggior parte dei fan del reality ha chiesto che vengano presi provvedimenti nei confronti della contessa, arrivando persino a chiederne espressamente la squalifica. Cosa decideranno di fare gli autori del programma? Lo sapremo sicuramente nella prossima diretta di lunedì 25 ottobre 2020.