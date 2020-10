Durante la cena di domenica, una dichiarazione di Guenda Goria ha mandato su tutte le furie Enock Balotelli: ecco cos'è successo

Cena decisamente movimentata quella di domenica nella Casa di Cinecittà. Protagonisti di una litigata furiosa a tavola sono stati nello specifico Guenda Goria ed Enock Barwuah. Dopo una ben precisa frase della figlia di Maria Teresa Ruta, il bomber se ne è addirittura andato lanciando via il microfono.

Subito sono intervenuti gli altri concorrenti per raggiungerlo, portando anche la contessa Patrizia De Blanck a prendere strenuamente le difese del giovane calciatore. Il motivo della bagarre era la battuta sessista di Mario Balotelli fatta in puntata verso Dayane Mello, che a Guenda non è proprio andata giù.

Dopo un gioco proposto da Tommaso Zorzi, che ha gettato un po’ di gelo tra i vipponi, i nodi sono venuti al pettine durante l’ora di cena.

Appena sedutisi tutti a tavola, Guenda ha di fatto affrontato Enock, precisando: “Hai chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, ma avresti dovuto tutelare anche quella di tutte donne. Dovevi dissociarti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli“. A quel punto, come detto, il 27enne ha avuto una reazione inaspettata.

Fuori di sé, si è infatti alzato dalla sedia lanciando il microfono e iniziando a inveire contro la compagna d’avventura. Gli altri inquilini sono intervenuti a calmarlo, mentre Patrizia De Blanck ha duramente rimproverato la pianista, rea di aver tirato in ballo un discorso secondo lei già superato. Dopo un’acceso confronto tra tutti i Vip in giardino, Enock e Guenda hanno provato a chiarirsi. Amicizia ricucita o del tutto finita?