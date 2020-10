Giulio Raselli contro le norme di sicurezza: è polemica

Giulio Raselli è stato travolto da una nuova ondata di polemiche per ciò che ha detto suo nuovo dpcm.

L’ex volto di Uomini e Donne, Giulio Raselli, a poche ore dall’uscita del nuovo dpcm sulle misure restrittive imposte per l’emergenza Coronavirus ha dichiarato via social di non essere d’accordo. I fan lo hanno travolto di critiche.

Giulio Raselli: le norme di sicurezza

Il nuovo dpcm imposto dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus ha generato malcontenti e frustrazione, specie in coloro che possiedono un’attivata collegata ai settori che, più di altri, stanno facendo i conti con una crisi economica pazzesca dovuta all’anno appena passato. Giulio Raselli, ex volto di Uomini e Donne, si è detto contrario alle nuove misure imposte dal governo perché “toglierebbero la libertà personale”.

La superficialità con cui l’ex tronista ha trattato l’argomento ha generato un putiferio via social, specie perché ha anche aggiunto che sarebbe andato in un locale pochi giorni fa senza rispettare il distanziamento.

“Hanno chiuso tutti i ristoranti, le gelaterie, i bar e qualsiasi tipo di esercizi di questo genere. Io penso che ci stiano davvero togliendo la libertà di vivere e penso che questo sia un pochino esagerato.

Credo anche che questo sia un nuovo lockdown mascherato. Ci stanno non prendendo in giro, perché sinceramente penso che loro stiano provando a fare il nostro bene e anche il loro, però qua stiamo andando un po’ oltre, c’è un limite. Credo che ci sia una linea sottile tra la libertà e la non libertà. Questa è non libertà”, ha dichiarato.

R4s€lly, dall’alto della sua laurea in scienze politiche, ci espone la sua teoria sul semi-lockdown dicendo che ci stanno “togliendo la libertà”. Ci racconta anche che l’altra sera era fuori a bere in un locale e sì, non c’era distanziamento ma a bere avevano tutti la mascherina pic.twitter.com/OsiX2jMtTg — screnni 🍓🐍 (@screnni) October 26, 2020



Raselli ha da poco annunciato di aver definitivamente chiuso la sua liaison con Giulia D’Urso.