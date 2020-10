Lory Del Santo: “Picchiata e abusata per un intera notte in hotel”

Lory Del Santo ha confessato di aver subito violenze e abusi per un'intera notte, in albergo.

Lory Del Santo ha rivelato che sarebbe stata abusata e picchiata da un uomo in albergo. L’attrice ha rivelato che all’epoca dei fatti avrebbe preferito non denunciare per dimenticare l’accaduto.

Lory Del Santo confessa gli abusi

Lory Del Santo ha rivelato per la prima volta a Rai Radio2 di aver subito violenze e abusi in passato.

Parlando di Sara Croce e della causa legale che la vede implicata con il milionario iraniano Hormoz Vasfi, l’attrice ha ritiro fuori una vecchia e drammatica storia che l’ha vista protagonista in prima persona: degli amici le avrebbero presentato un uomo che, convincendola ad accompagnarlo in albergo, avrebbe abusato di lei per una notte intera.

“Questa persona era pazza, mi ha picchiato, abusato, poi mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose.

Ho pensato che a un certo punto si sarebbe addormentato, così è stato. Appena ho visto che dormiva sono scappata. Lui se ne è accorto, mi ha rincorso, ma io sono scappata via verso l’uscita. (…) Una volta uscita dall’albergo, invece, mi sono sentita libera. È stata una cosa strana, era l’alba, ho deciso di non denunciare, di dimenticare”, ha confessato la Del Santo, rivelando di non aver mai voluto denunciare prima l’accaduto sperando di dimenticare quanto successo.

L’attrice non ha riferito chi fosse il suo aguzzino né tantomeno ha confessato quando sarebbe avvenuto questo drammatico episodio. Per Lory Del Santo, che ha perso due figli in maniera drammatica, si tratta dell’ennesimo episodio che ha segnato profondamente la sua vita.