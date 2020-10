Da giovane era veramente bellissima, ma anche a 60 anni incanta in molti: ecco come è cambiata nel tempo Maria Teresa Ruta.

Maria Teresa Ruta è una showgirl e conduttrice italiana, oggi concorrente del Grande Fratello Vip insieme alla figlia Guenda Goria. Una bellezza senza tempo che ha conquistato tantissimi uomini e non solo. In questi anni non è neanche cambiata tantissimo. Qualche ruga in più, ma sempre lo stesso sorriso, i capelli biondi ed un fisico longilineo da fare invidia.

A 60 anni, insomma, non ha perso i segni della bellezza che la contraddistingueva anche da giovanissima.

La carriera di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta iniziò la sua carriera nel lontano 1976, a soli sedici anni, vincendo il concorso di bellezza Miss Muretto.

Qualche anno dopo entrò a far parte del cast di diversi varietà televisivi, tra cui Signorine grandi firme, sulla Rai come soubrette, per poi diventare nel 1984 la presentatrice del programma sportivo Caccia al 13, in onda su Rete 4, grazie al quale si aggiudicò un Telegatto. Da lì la sua carriera nel mondo delle trasmissioni dedicate allo sport fu in grande ascesa. Prima la Domenica Sportiva, poi Il processo del lunedì.

Trasmissioni che le permisero di dare mostra delle sue qualità. Dal 1989 al 1994 ha anche condotto lo Zecchino d’Oro. Per la sua solarità venne definita “Il sorriso che non conosce confini“.

Negli anni Novanta passò nuovamente a Mediaset, dove le vennero affidati diversi programmi di intrattenimento. A partire dagli anni Duemila invece appare in più di un reality show, dall’Isola dei Famosi a Pechino Express, mostrando a tutto tondo la sua personalità.

Inoltre diventa opinionista di trasmissioni come Domenica Live.

Nel 2020 ha deciso di mettersi in gioco come concorrente del Grande Fratello Vip insieme alla figlia Guenda Goria, avuta dalla relazione con il giornalista sportivo Amedeo Goria, terminata nel 2004. Madre e figlia inizialmente concorrevano come coppia, mentre dopo alcune puntate hanno deciso di separarsi.