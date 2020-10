Tommaso Zorzi: “Enock e Patrizia andrebbero nominati”

Tommaso Zorzi ha confessato a Francesco Oppini di essere intenzionato a nominare Enock e la contessa Patrizia De Blanck.

Nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha espresso alcune perplessità sul comportamento adottato dagli altri concorrenti nei confronti della contessa Patrizia De Blanck e Enock Barwuah.

Zorzi contro Enock e Patrizia

Dopo le dirette al GF Vip l’atmosfera tra i concorrenti torna ad essere sempre più tesa in previsione delle nuove nomination.

Tommaso Zorzi si è sfogato con Francesco Oppini a proposito del comportamento della contessa Patrizia De Blanck nei confronti del fratello di Balotelli, Enock Barwuah: “Io sono stupito dalla reazione di Patrizia, Lei dice che Enock è un ragazzo d’oro ma non lo aiuta quando lo aizza come ha fatto stasera!”, ha dichiarato, aggiungendo anche che probabilmente avrebbe mandato in nomination uno dei due. A seguire Zorzi ha provocato Oppini, che secondo lui non manderà in nomination Barwuah unicamente perché suo amico.

Francesco Oppini ha preso le difese del calciatore affermando che molte delle sue uscite fuori luogo sarebbe dovute al nervosismo che si è venuto a creare nella casa del GF Vip.

Enock è stato protagonista di un confronto col fratello, Mario Balotelli, che in diretta tv si è reso protagonista di una pessima battuta nei confronti di Dayane Mello. La vicenda ha indignato il mondo dei social, dove in molti hanno preteso dei provvedimenti.

Balotelli si è scusato per quanto successo ma ha continuato a sostenere le proprie ragioni (affermando che tra lui e Dayane Mello ci sarebbe confidenza). Le sue scuse non hanno fatto altro che indignare ancora di più il popolo del web.