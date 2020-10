Michele Dentice, cavaliere di Uomini e Donne, ha postato sui social una foto della sua incredibile trasformazione fisica avvenuta in pochi mesi

Michele Dentice è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne che ha decisamente sconvolto tutti con il suo fisico stratosferico. Notato fin da subito dalla sempre attentissima Tina Cipollari, l’uomo sfoggia oggi una forma fisica a dir poco invidiabile. Fino a pochi mesi fa, ad ogni modo, l’avvenente personal trainer napoletano ha sofferto per via di un periodo difficile della sua vita, che lo ha portato a sfogarsi sul cibo.

Poi però ha deciso di rimettersi in forma, come mostra una recente foto del “prima e dopo” apparsa sul suo profilo Instagram.

In essa è evidentissimo il grande cambiamento fisico di Michele Dentice, frutto, come da lui stesso spiegato, della ferrea volontà di rimettersi in forma.