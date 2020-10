Uomini e Donne, il nuovo divieto al Trono Classico per Covid-19

A causa dell'aumento dei contagi da Coronavirus Maria De Filippi ha introdotto un nuovo divieto a Uomini e Donne.

A causa delle nuove misure restrittive imposte per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus anche Maria De Filippi ha annunciato di aver imposto un nuovo divieto a Uomini e donne.

Uomini e donne: il nuovo divieto

A causa dell’emergenza Coronavirus e delle nuove misure restrittive imposte dal Governo per cercare di far fronte all’emergenza, sono tanti i programmi tv che hanno subito modifiche e profondi cambiamenti per cercare di arginare l’emergenza.

Tra questi ovviamente vi è anche il format di Maria De Filippi, Uomini e Donne, che a quanto pare d’ora in avanti presenterà un nuovo importante divieto. Al Trono Classico (oggi “fuso” con l’over proprio per ragioni legate all’emergenza) la conduttrice avrebbe annunciato che i tronisti non potranno più baciare i loro corteggiatori. Finora ai concorrenti in studio era stato imposto di fare il tampone e di indossare le mascherine per evitare il diffondersi dei contagi tra i presenti.

Con l’aumento dei contagi è probabile che la produzione del programma abbia dovuto rivedere alcune delle regole finora scelte, tra cui quella dei “baci” tra i concorrenti. Il format tv, che si era temporaneamente interrotto nella prima fase dell’emergenza, è stato completamente “stravolto” per assicurare che le possibilità di contagio fossero ridotte al minimo. Nella precedente edizione Gemma Galgani e Giovanna Abate avevano avuto la possibilità di conoscere i loro corteggiatori attraverso una chat, e solo più tardi si è passati a un vero e proprio incontro nello studio televisivo del dating show.