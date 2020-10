Amici e C’è Posta per te, quando iniziano: la data

Quando iniziano Amici e C'è Posta per Te? Tutto quello che c'è da sapere sui cambiamenti introdotti e la presunta data di inizio.

Ferve sempre di più l’attesa per due dei programmi di Maria De Filippi amati di più dai telespettatori del piccolo schermo. A causa delle norme per l’emergenza Coronavirus è possibile che i due programmi slittino di qualche settimana, ma per il momento sembrano esserci due date ufficiali.

Quando inizia Amici

Sembra che Amici di Maria De Filippi sia previsto per dicembre 2020. Come per gli altri programmi di Maria De Filippi (così come per gli altri talent show attualmente in onda) saranno usate delle misure preventive per evitare contagi tra i concorrenti e gli altri volti del programma. Il pubblico verrà sottoposto al test sierologico mentre i concorrenti dovranno fare il tampone con frequenza.

Quando inizia C’è posta per te

Stando alle prime indiscrezioni circolate in rete C’è posta per te dovrebbe ripartire dal 9 gennaio. Oltre al plexiglass che dividerà la scenografia i partecipanti al programma saranno sottoposti al test sierologico prima di ciascuna puntata, mentre gli ospiti dovranno sottoporsi al tampone. Le registrazioni dello show sarebbero al via già da settembre, ma al momento anche la data prevista per l’inizio del programma potrebbe essere suscettibile modifiche a causa dell’emergenza in corso.

Per far fronte alla pandemia da Coronavirus molti programmi tv hanno introdotto nuove importanti modifiche, e ad esempio il dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne vede ora i protagonisti del trono over e quelli del trono classico insieme in studio.