Nel corso della tredicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico a casa il taccuino di Antonella Elia, dove la showgirl si annota tutto in modo tale da essere sempre sul pezzo.

Il taccuino di Antonella Elia

Opinionista del Grande Fratello Vip, assieme a Pupo, Antonella Elia è senz’ombra di dubbio molto apprezzata dal pubblico a casa e in particolar modo dal popolo di Twitter che non ha potuto fare a meno di apprezzare il taccuino di Antonella Elia. A mostrarlo il conduttore, Alfonso Signorini, nel corso della tredicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Numerosi i commenti in merito, con alcuni utenti che hanno scritto: “Antonella Elia che ha un taccuino dove si annota tutto per poi studiarselo a casa e asfaltare per bene in puntata sto piangendo regina di tutto”, “Voglio il taccuino di Antonella Elia dove ci sono tutti gli appunti sui concorrenti cattivi”.

Altri hanno aggiunto: “Come regalo voglio il taccuino completo dell’Elia”, oppure “Il taccuino della Elia sto malissimo. La amo Antonella col taccuino sei tutti noi”, “Firmiamo una petizione per far pubblicare il taccuino di Antonella Elia”.

In realtà non è la prima volta che viene mostrato il taccuino. Prima della messa in onda della puntata del Grande Fratello Vip dello scorso 19 ottobre, infatti, la stessa Elia aveva pubblicato un breve video su Twitter con a corredo la seguente didascalia: “Per non dimenticare tutto quello che mi avete segnalato ho preso appunti “.