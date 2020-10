GF Vip, lo sfogo di Maria Teresa Ruta contro Amedeo Goria

Nel corso della tredicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad uno sfogo di Maria Teresa Ruta

Nel corso della tredicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato a Guenda Goria le dichiarazioni rilasciate dal padre ad alcuni settimanali. Parole che non sono passate inosservate e che hanno scatenato la furia di Maria Teresa Ruta.

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta

“Sono il suo capro espiatorio, con me è bipolare come con tutti gli uomini che ha avuto“, ha affermato il padre di Guenda Goria. “Con lei è facile fare gli psicologi, è attratta da uomini più grandi perché il padre non le è stato abbastanza vicino”.

Parole che hanno lasciato senza parole la concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, con Maria Teresa Ruta che dal suo canto è andata su tutte le furie.

A tal proposito ha dichiarato: “Non si doveva permettere, ma come gli viene di dire a sua figlia che è bipolare, certo che non è bipolare! Quando veniva a Roma le chiedeva per quanto tempo si trattenesse, ma questo lo dici ad un parente alla lontana, non a una figlia!”.

Per poi aggiungere: “Lei ha una sensibilità, abbiamo voluto una grande figlia, talentuosa, ha un lato certamente impegnativo! Amedeo, avere un figlio è impegno! E poi sei un giornalista, ma come ti viene?”.

Maria Teresa Ruta ha quindi continuato: “Mia figlia pensa che l’abbia abbandonata dopo che avevo conosciuto Roberto, guarda che cosa pensa”. Ha quindi continuato: “Queste frasi sono da querela, Alfonso!”. Guenda dal suo canto, ha poi risposto: “Credo di essere l’unica in famiglia a non essere bipolare”.