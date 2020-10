Gf Vip, uno dei nuovi concorrenti ha il Coronavirus: di chi si tratta

I nuovi ingressi al Grande Fratello Vip sono stati annullati dopo che uno dei concorrenti sarebbe risultato positivo a Covid-19.

Al Grande Fratello Vip nella puntata del 26 ottobre sarebbero dovuti entrare i tre nuovi concorrenti Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Purtroppo uno di loro sarebbe risultato positivo al Coronavirus e pertanto il loro ingresso è stato rinviato.

GF Vip: uno dei concorrenti positivo

Alfonso Signorini ha annunciato in diretta tv che uno dei nuovi concorrenti del GF Vip avrebbe mostrato una leggera carica virale durante gli accertamenti fatti prima del suo ingresso nel reality show. Per questo motivo gli ingressi di tutti e tre i concorrenti – Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi – sono stati rinviati così da non rappresentare un rischio per i concorrenti che già si trovano all’interno della casa.

Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre VIP in procinto di entrare nella Casa questa sera. Aspettando gli approfondimenti medici, vi confermiamo che stasera non ci sarà alcun nuovo ingresso. Vi aggiorneremo! #GFVIP pic.twitter.com/mbsEDfyUTU — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2020

Al momento non è chiaro di chi potrebbe trattarsi, anche se sia Stefano Bettarini che Giulia Salemi avevano postato dei messaggi sui social prima del loro ingresso nel reality show (mentre Selvaggia Roma niente). In tanti si chiedono se nelle prossime ore verrà svelato chi dei tre mostrasse una leggera carica virale e se nelle prossime puntate finalmente verrà annunciato l’ingresso dei nuovi concorrenti all’interno del programma. In molti sui social hanno mostrato la loro delusione per quanto accaduto.