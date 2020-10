Hilary Duff ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio. Un anno fa la cantante aveva detto 'sì' a Matthew Koma.

Hilary Duff ha annunciato via social di aspettare il terzo figlio, il secondo (dopo l’arrivo della piccola Banks Violet Bair) con il marito Matthew Koma. La coppia è legata dal 2015 e nel 2019 sono convolati a nozze.

Hilary Duff: il terzo figlio

Dopo il piccolo Lucas Cruz (avuto col suo primo marito, Mike Comrie) e dopo essere diventata madre per la seconda volta nel 2018, Hilary Duff e suo marito Matthew Koma hanno annunciato di aspettare un terzo bebè. “La quarantena è stata divertente”, ha scritto il marito della cantante, mentre lei ha postato un tenero video in cui mostrava le prime curve del suo pancino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hilary Duff (@hilaryduff) in data: 24 Ott 2020 alle ore 8:28 PDT

Al momento i due non hanno rivelato ulteriori dettagli sulla gravidanza e non si sa se il piccolo in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia. La Duff e Koma hanno vissuto un breve periodo di crisi nel 2015, ma oggi sembrano essere più felici e uniti che mai. Il 21 dicembre 2019 si sono sposati a Los Angeles, con una cerimonia intima nel giardino della loro casa. Oggi Matthew Koma ha un ottimo rapporto anche con Lucas, il figlio maggiore che la Duff ha avuto dal suo primo marito, il giocatore di hockey Mike Comrie.

Per quanto riguarda il piccolo in arrivo sembra che dovrebbe nascere nei primi mesi del 2021 e i fan sono già impazienti di conoscere tutti i dettagli su questa seconda, attesissima, gravidanza della cantante.