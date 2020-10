Anche il rapper Marracash è risultato positvo al Covid-19: le parole dell'artista nel suo ultimo post su Instagram

Dopo la notizia della positività al Covid di Gerry Scotti, anche Marracash ha comunicato a mezzo social di aver contratto il virus. Sul profilo Instagram del cantante è di fatto apparso poche ore fa un nuovo post con l’ultima foto scattata prima della scoperta.

In esso il rapper ha però rassicurato tutti i fan di stare bene e di essere quasi guarito.

Marracash positivo al coronavirus

“Questa è l’ultima foto che ho fatto prima di prendere il Covid”, ha specificato di fatto Marracash nella didascalia a corredo dello scatto pubblicato sui social. In questo modo il popolare cantante ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus, pur precisando di essere in via di guarigione.

Inutile dire come in tanti abbiano fatto sentire la loro vicinanza all’artista, invadendo letteralmente il suddetto post di like e commenti. Proprio a questi messaggi di grande affetto il rapper milanese ha risposto tranquillizzando tutti quanti. Nel mentre la storia con la splendida Elodie pare procedere a gonfie vele, nonostante ognuno sia ritornato nelle rispettive abitazioni dopo il lockdown della scorsa primavera.